Kılıçdaroğlu ve Milletvekili Erol Hacıbektaş’ta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol 59. Ulusal, 33. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat etkinliklerine katılmak üzere Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine geldiler.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ilk olarak Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyaret ederek dua ettiler. Daha sonra Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu ve Erol müzede bulunan eserler hakkında bilgi aldılar. Kılıçdaroğlu ve Erol daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'ne geçerek kutlama etkinliklerine katıldılar.