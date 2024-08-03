Kars’ta jandarma uyuşturucu ve silah tacirlerine geçit vermiyor. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 155 gram Metamfetamin, 5 bin 950 kök kenevir, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilerek inha edildi.Ayrıca jandarma ekiplerince kent genelinde yapılan uygulamalarda ise 10 tabanca, 118 mühimmat, 16 tabanca şarjörü, ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olaylarla ilgili 21 kişi hakkında adli işlem yapıldı.Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca kent genelinde güvenlik ve asayiş uygulamalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi.