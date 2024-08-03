Erzurum’da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik son bir ay içerisinde 253 denetim gerçekleştirildi.26 Temmuz- 1 Ağustos 2024 tarihleri arasında; yapılan 253 işyerine yönelik gerçekleştirilen denetimde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 73 bin 143 TL tutarında cezai işlem uygulandı.Denetimler çerçevesinde analize dayalı yapılan çalışmalarda 4 adet numune alındı. Yapılan açıklamada, tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile gelen 15 başvurun de değerlendirildiği belirtildi.