Kars’ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 21 kişi yakalandı.Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce 26 Temmuz- 8 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda aralarında çeşitli suçlardan 12 ile 1 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 kişi yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.Emniyet’teki işlemleri tamamlanan 21 kişiden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ayrıca polis ekiplerince yapılan uygulama ve denetimlerde; 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 6 şarjör ve 83 fişek ele geçirildi. Polis ekiplerince asayiş uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.