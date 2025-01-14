Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan kararname ile Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesi kapsamında güzergâhta yer alan taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı.Resmi gazetede yayınlanan kararda; “Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesinin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması ve dış kaynaklı kredi temininde aksama yaşanmaması amacıyla, Proje kapsamında ihtiyaç duyulan ve ekli krokide gösterilen güzergâha rastlayan kesimlerde bulunan taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.