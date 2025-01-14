Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Etüt Salonu öğrencilerin hizmetine sunuldu.ilçe Milli Eğitim Müdürü Remzi ışık ve Şube müdürlerin katılımlarıyla Diyadin Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde etüt salonu açılışı gerçekleşti.Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık, "Öğrencilerin ders çalışacağı bir ortam kazandırmak için elimizden geleni yapacağız Etüt salonunun okula kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.Açılış töreninin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Işık öğretmenlerle bir araya gelerek okul ve öğrencilerin durumu hakkında bilgi alarak okuldan ayrıldı.