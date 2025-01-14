Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlen ’Okullar Arası Masa Tenisi İl Birinciliği Yarışması’ başladı.İl merkezinde bulunan Bitlis Belediyesi Spor Salonunda başlayan müsabakalara 38 okuldan 200 masa tenisi sporcusu katıldı. Yıldızlar kategorinde kızlar ve erkeklerin yarıştığı müsabakalarda dereceye giren sporcular, Mardin’de yapılacak olan bölge yarışmalarına katılmaya hak kazanacak. Müsabakalar gençlerin sporla buluşmasına imkan sağlarken, masa tenisine olan ilgiyi artırmayı ve sporun yaygınlaşması hedefleniyor.Masa tenisi turnuvasına katılan 200 sporcu hem eğlenceli hem de rekabet dolu bir atmosferde mücadele ediyor. Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun 2024 - 2025 yılı Okul Sporları Masa Tenisi Genç Kızlar-Erkekler İl Birinciliği müsabakaları 3 gün sürecek.Masa Tenisi Antrenörü Serhat Akbalık, masa tenisi branşında düzenlenen il birinciliği müsabakalarının başladığını belirterek, "Turnuvaya il merkezinden 25, ilçelerden ise 13 okul katıldı. Burada dereceye girecek olan sporcularımız, Mardin’de düzenlenecek olan bölge yarışmalarına katılacak. Hakem arkadaşlarımız ve antrenörlerimizle beraber güzel bir atmosfer içindeyiz. Hepsini emeklerinden dolayı kutluyorum. Bölge müsabakasına katılacak arkadaşlarımı ise tebrik ediyorum" diye konuştu.