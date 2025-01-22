Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Elazığ Şube Başkanlığına seçilen Fatih Karakaya, “MÜSİAD ailesi içerisinde görevlendirilmiş olmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyorum” dedi.MÜSİAD Elazığ 24. Olağan Genel Kurulu, dün özel bir otelde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda şube başkanlığına Fatih Karakaya seçildi. Yaptığı konuşmada her görevin bir sorumluluk olduğunu belirten Başkan Fatih Karakaya, “Tekin Gürkan başkanımızdan devraldığımız bu görevi, görev süremiz boyunca ilimiz ve bölgemizin kalkınma menfaatleri doğrultusunda bir adım öteye taşıma gayretinde olacağız. 35 yıl önce kurucu başkanımız Erol Yarar ve değerli yol arkadaşlarının başlatmış olduğu iktisadın ahlaki temellerle birleşme yolculuğunu günümüzde de ticaretimizde yüksek ahlak ve yüksek teknoloji düsturuyla devam ettirme çabası içerisinde olacağız. Bugün iktisadi anlamda bir araya gelip, birlikte hareket etmenin gücünü, dünyada sayıları 16 milyonu geçmeyen bir avuç İsrail lobisinde görüyoruz. 8,5 milyar dünya insanını Filistin’in çığlıklarına sağır eden bu güç değil mi? Ama bizi güce götüren bu yol, kapitalizmin acımasızlığı değil, Hz. Muhammed’in (sav) ahlaklı ticareti olmalıdır. Coğrafya kaderdir derler. Elazığ’ımızın kaderi de en yakın limana 532 kilometre, sanayinin ve ticaretin kalbi İstanbul’a bin 200 kilometre uzakta. Şehrimiz sanayisinin gerek kalabalık nüfuslu büyük şehirlere uzaklığı, gerekse hammaddeye erişim zorluğu ve dolayısıyla lojistik sıkıntılarına rağmen yine de Elazığ sanayisi gelişim göstermektedir. Bahsettiğimiz dezavantajları dengeleyecek 6. bölge yatırım teşviklerinin sürekli ve kalıcı hale getirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.Karakaya, “Yakın zamanda üç büyük deprem yaşamış şehrimizin 11 ili kapsayan deprem destekleri kapsamından çıkarılma hatasının da ilimiz vekilleri ve bürokratlarının çabalarıyla düzeltileceğini umuyorum. Elazığ OSB’de bulunan Karma Organize Sanayi Bölgemizde 200’ün üzerinde firmamız faaliyet göstermekte olup, özellikle yapı kimyasalları, mobilya, mermer, tekstil, döküm ve elektrik pano üretiminde ön plana çıkmaktadır. Hatta döküm ve elektrik pano üretiminde Türkiye’nin önde gelen OSB’lerindendir. Yeni OSB’mizin altyapısı tamamlanmakta olup, faaliyete geçmesiyle birlikte sanayi şehri bir Elazığ için bir adım daha atılmış olacaktır. Yeni dönemimizde üniversite-sanayi iş birliğini daha da ileriye taşımak için çaba sarf edeceğiz. Hasan Uzun başkanımız döneminde MÜSİAD’ımıza kazandırılan, Tekin Gürkan başkanımız döneminde projesi çizilen MÜSİAD hizmet binamız yapım çalışması yönetimimizin de önceliği olup, Tekin Gürkan başkanlığında projeye başlayan ekip tarafından yürütülecektir. 14 bini aşan üyesiyle 60 bine yakın işletmeyi temsil eden, yurt içinde 84, yurt dışında 99’a yakın şube ve temsilciliği bulunan, 2 milyonun üzerinde istihdam sağlayan dünyanın sayılı iş adamları derneklerinden biri olan MÜSİAD ailesi içerisinde görevlendirilmiş olmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyorum. İnşallah çıktığımız bu yolda rabbim yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.Genel kurula Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, İl Genel Meclis Başkanı Av. Ömer Faruk Çelik, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, iş adamları ve STK temsilcileri katıldı.