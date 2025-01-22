İstanbul’da arkadaşının fotoğraf çektirmek için eline aldığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Berat Işık isimli genç, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.İstanbul Zümrütevler Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi’ndeki bir galeride arkadaşının fotoğraf çektirmek için eline aldığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden Berat Işık’ın cenazesi, bugün Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.