Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde kilogramı 300 bin liraya ulaşan ’kırmızı altın’ safran, Pınar Çalışkan’ın girişimcilik azmiyle bölgenin önemli tarım ürünlerinden biri haline geldi. Safran üretimini kardeşinden devralarak büyüten Çalışkan, bu değerli bitkinin hem sağlık hem de ekonomik açıdan büyük katkılar sunduğunu belirtti.Elazığ’ın Kovancılar ilçesi Yarımca köyünde kilogram fiyatı 300 bin liraya ulaşan ve “kırmızı altın” olarak bilinen safran, genç girişimci Pınar Çalışkan sayesinde bölgenin gözde tarım ürünlerinden biri haline geldi. Kardeşi Ziraat ve İnşaat Mühendisi Bayram Çalışkan’ın öncülüğünde başlayan üretim hikayesi, Pınar Çalışkan’ın çabalarıyla büyüyerek devam etti. Bayram Çalışkan, 4 yıl önce yaptığı araştırmalar sırasında Safranbolu’da yetiştirilen safran bitkisini keşfetti. İlk siparişini deneme amaçlı veren Çalışkan, temin ettiği safran soğanlarını Yarımca köyündeki aile bahçesine ekti. 2022’de iş nedeniyle Mersin’e taşınınca safran üretimini ablası Pınar Çalışkan’a devretti. Bu noktadan itibaren Pınar Çalışkan, işi devralarak üretimi büyütmeye başladı. Yaklaşık iki ay süren safran hasadına ailesi ile birlikte başlayan genç kadın girişimci, elde ettiği bitkinin kilogram fiyatının 300 bin liradan başladığını kaydetti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün teknik ve sulama sistemi desteğiyle safran üretimini sürdürerek 2023 yılında TAKEP projeleri kapsamında 500 metrekarelik alanda safran yetiştiriciliği için yüzde 75 hibe alan Çalışkan, üretim yaptığı alanı büyüterek, yaklaşık 1 dekar alana çıkarttı.’’Gram fiyatı 300 liradan başlıyor’’Safran üretiminin hayatını değiştirdiğini dile getiren Pınar Çalışkan, “Ziraat mühendisi kardeşim bu ürünü bize tanıttı. Sonrasında işi bana devretti ve ben de dört yıldır üretime devam ediyorum. Normalde ev kızıyım ama artık kendimi iş kadını olarak tanımlayabilirim. Safran, hem çiçeklerinden hem de tohumlarından büyük kazanç sağlıyor. Kalp, şeker ve kanser gibi hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Şu an ürünün gram fiyatı 300 liradan başlıyor. Kiloyla almak oldukça zor, bu yüzden gramla satış yapıyoruz. Birçok çiftçiye tohum sattık. Onlar da bizim gibi bu işten kazanç sağlamaya başladı. Altınla yarışan bir ürün. Hem bölge ekonomisine hem de ailemize büyük katkı sağlıyor’’ dedi.’’Ben başlattım ama boynuz kulağı geçti’’Ziraat ve İnşaat Mühendisi Bayram Çalışkan ise, ablasının başarısından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ’’2019 yılında safran yetiştiriciliğine başlamıştık. Ürünlerimiz her yıl artarak devam ediyor. 2022 yılında işim gereği Mersin’e taşındım. Bu tarihten itibaren ablam ve babam safran yetiştiriciliği ile ilgileniyor. Bu şekilde aktarım yaptık. Ben başlattım ama boynuz kulağı geçti. İşleri o ilerletiyor. Ben sadece elimden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.