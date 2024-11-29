İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gülşah Taşve Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Taner Kösetürk ile birlikte “Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” ve “Diş Hekimliği Günü” dolayısıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.Diş hekimleriyle bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Tekin, Başhekim Dr. Fatih Çelik ve Erzincan’da hizmet veren tüm diş hekimlerinin diş hekimliği gününü kutladı.Ziyareti sırasında tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Tekin, ağız ve diş sağlığının önemini vurgulamak amacıyla, çocuk hastalara diş macunu ve diş fırçası hediye etti.