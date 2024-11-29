Malatya’da yaklaşık 305 polisin katılımıyla kent genelinde park, bahçeler ile okul çevreleri ve oyun salonlarında asayiş uygulaması yapıldı.Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce kente genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 98 ekip 305 polisin katımları ile gerçekleştirilen denetimlerde 6 bin 484 kişiye GBT sorgusu yapılırken, bin 437 araç kontrol edildi.Uygulamalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ile birlikte, 11 düzensiz göçmen, 13 hırsızlık şüphelisi yakalandı.9 MahalledeNarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok baskınlarda ise 3,74 gram metamfetamin,8,43 gram sentetik kannabinoid,2,21 gram esrar, 11 adet sentetik ecza hap ele geçirilerek12 şahsa işlem yapıldı.Uygulamalarda ayrıca,2 bin 356 araç ve sürücü kontrol edilirken,404 sürücüye cezai işlem uygulanarak,5 araç trafikten men edildi3 sürücünün ehliyetine de el konuldu.