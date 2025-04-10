Üretimden istihdama, altyapı yatırımlarından dijitalleşmeye kadar birçok alanda yürütülen çalışmaları içeren "Erzurum Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi 2024 Yılı Faaliyet Raporu" yayımlandı.Raporla ilgili yapılan değerlendirme ve açıklamada, "Toplumların ilerlemesinde ekonomik gelişmişliğin son derece önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu bağlamda, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler), bölgesel kalkınmanın başlıca araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır. OSB’lerin birçok yönden kalkınmaya katkısı bulunmaktadır" denildi.Parsel Tahsis ve Ruhsat Durumu2024 yılında 3. Etap’ta 71 sanayi parselinin 63’ü yatırımcılara tahsis edildi. 36 yatırımcı yapı ruhsatı aldı; bu parsellerde inşaat çalışmaları devam ediyor. 3 firma üretime geçti, diğer yatırımcılar proje sürecinde. Toplam 152.000 m alana yapı ruhsatı verildi. Etap tamamlandığında yaklaşık 7 milyar TL yatırım ve 8.000 kişilik istihdam hedefleniyor.Altyapı ve Teknik Altyapı Gelişmeleri3. Etap altyapı çalışmaları %94 oranında tamamlandı. YG-AG elektrik şebekesi %100 tamamlandı, geçici kabul 17.11.2024’te yapıldı. İçme suyu ve atık su hatları bağlantıları sağlandı. Doğalgaz altyapısı doğu kısmında tamamlandı, batı kısmında devam ediyor. Fiber internet ve telefon altyapısı için T. Telekom ile koordinasyon sürüyor.Üretime Geçiş ve İnşaat Durumu36 yatırımcı yapı ruhsatı aldı. 3 firma üretime geçti. 33 firma inşaat aşamasında. Ruhsat verilen toplam alan: 152.000 metrekare Genişleme ve Yatırım Talepleri; 2024 yılında 300’ün üzerinde yeni yatırım başvurusu alındı. MSB ile yapılan görüşmeler sonucunda 65 hektarlık yeni alanın OSB’ye katılması için mutabakata varıldı. MSB, 126 gözlü garaj tesisi (160 milyon TL) karşılığında kullanım protokolü talep etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile 1 milyon m’lik yeni genişleme alanı için teknik çalışma sürüyor.Teşvikler ve DesteklerErzurum II. OSB, 6. Bölge teşviklerinden faydalanmaya devam ediyor .2024 yılında alınan karar doğrultusunda, %80 oranında kısmen bedelsiz parsel tahsisi uygulaması süresi uzatıldı. Bu destek, özellikle büyük çaplı ve istihdam odaklı yatırımları bölgeye çekmek amacıyla uygulanıyor.Dijitalleşme ve Yönetim KolaylıklarıErzurum II. OSB’nin kurumsal web sitesi tamamlanarak yayına alınmıştır. 2024 yılı itibariyle Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) uygulamasına geçildi.Çevre ve SürdürülebilirlikBölgemiz, çevreye duyarlı üretimi teşvik etmek amacıyla KUDAKA’ya Yeşil OSB Sertifikası alınması yönünde ön başvuruda bulunuldu. Bu kapsamda hibe desteklerinden yararlanmak üzere gerekli süreçler başlatıldı.Eğitim, İş Gücü ve İşbirlikleriErzurum II. OSB içerisinde Mesleki Eğitim Merkezi kurulması amacıyla proje başvurusu yapıldı. Bu proje ile OSB’de nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, sanayiye yönelik uygulamalı mesleki eğitimlerin verilmesi hedefleniyor.Ortak Hizmetler ve Altyapı GüvenliğiErzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile ortak protokol yapıldı. OSB sınırları içinde modern bir İtfaiye Merkezi kurulması amacıyla fizibilite ve proje hazırlıkları başlatıldı.2025 Hedefleri ve Yol Haritası2024 yılı sonunda 30 firmanın üretime geçmesi hedefleniyor. Altyapısı tamamlanacak parsellerle birlikte üretim kapasitesi önemli ölçüde artacağı ifade edildi.Ekonomik Etki (2024)Toplam tahsisli firmaların planladığı sabit yatırım: 5,72 Milyar TL. Toplam öngörülen istihdam: 4 bin 291 kişiSektörel DağılımGıda Üretimi (süt, unlu mamuller, et, su ürünleri, Tekstil ve Ayakkabı (hazır giyim, ev tekstili, terlik), Plastik ve Kimya (PVC, boru, kimyasal yapı malzemeleri) Metal, Makine ve Savunma (çelik yapı, kaynaklı imalat, endüstriyel ekipman), Enerji ve Elektrik (aydınlatma sistemleri, kablo), Kağıt ve Ambalaj (temizlik kağıtları, ambalaj), Mobilya ve Ahşap Ürünleri (kereste, orman ürünleri)