Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dün gece başlayan fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçarken, bir araç ise binadan düşen taş parçası sonucu hasar gördü.Meteorolojinin uyarıları sonrası Hakkari il merkezi ve ilçelerinde başlayan fırtına ve yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. Okulların da tatil edildiği ilçede fırtına sonrası çok sayıda evin çatısı yerinden söküldü. Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Birhat Ölmez isimli vatandaşın park halindeki otomobili ise fırtına nedeniyle çatıdan düşen taş parçası sonucu büyük hasar gördü.Araç sahibi Ölmez, yetkililerin acilen bu duruma el atıp destekte bulunmasını istedi. Büyük bir felaket yaşadıklarını belirten Birhat Ölmez, "Dün akşam 23.00 sıralarında şiddetli bir rüzgar ve hiç yaşamadığımız bir felaketi yaşadık. Acayip sesler geldi, biz de o anlar dışarıya çıkıp baktığımızda üzerine taş düşmesi sonucu aracımda büyük hasar olmuş. Ayrıca evin çatısı tümüyle yıkılmış durumda, yetkililerin acilen buna bir el atmasını istiyoruz. Dün resmen büyük bir felaket yaşadık" dedi.