İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Sokak güvenliği huzurun başlangıcıdır. Devletin esas varlığı güvenliktir. Sokağın güvenliğini sağlamak da her türlü riske karşı bizim görevimizdir. Bu nedenle sokak güvenliği konusunda, sokak hayvanlarının zaman zaman basına konu olan olumsuz haberlerin artık olmaması gerektiğini istiyoruz" dedi.Ardahan’da bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Vali Hayrettin Çiçek’i makamında ziyaret etti. Valilik toplantı salonunda "Ardahan Sokak Hayvanları Değerlendirme Toplantısı’na katılan Turan, Türk Polis Teşkilatının 180’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, tüm çalışanlara başarı ve kolaylıklar diledi.Turan, ülkenin önemli sorunlarından bir tanesini Ardahan’da masaya yatırdıklarını ifade ederek, "Sokak güvenliği huzurun başlangıcıdır. Devletin esas varlığı güvenliktir. Sokağın güvenliğini sağlamak da her türlü riske karşı bizim görevimizdir. Bu nedenle sokak güvenliği konusunda, sokak hayvanlarının zaman zaman basına konu olan olumsuz haberlerin artık olmaması gerektiğini istiyoruz. Bu konu asla bir siyasi konu olmaması gerekir. Biz camiye, bakkala, okula veya herhangi bir yere giderken hiçbir gencimiz ve yaşlımızın bu konuda bedel ödemesini istemeyiz. Bizim anlayışımızda canlıya, kim olursa olsun eziyet haramdır ve kanunen suçtur. O yüzden diyoruz ki dikkatli olarak davranmak zorundayız. 9 ay önce çıkan kanunun hayata geçirilmesinden sonra az sayıda da olsa sokaklarda benzer haberler okuduk. Ama bu saatten sonra bir ilimizde bir evladımızın benzer bir yaralanma ile bedel ödediğini, ‘Öldüğünü ya da yaralandığını’ görürsek başta yargı ve kendi kurumumuz olmak üzere tüm adımların atılacağını belirtmek isterim. Bu kanunu biz usulen çıkartmadık; dünyada örnekleri var, Avrupa’da örnekleri var. Sokakta hayvan olmaz ve olmamalı da. Seven evinde veya bahçesinde bakacak. Tedavisi başta olmak üzere her şeyinden sorumlu olacak. Bu çağda bir hayvanın bir insana zarar vermesini asla kabul etmiyoruz" dedi.Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hayvan hassasiyeti olan çok kıymetli vakıf ve derneklerimiz var. Ben onlara burada çağrıda bulunuyorum. Bu sürece omuz versinler, destek olsunlar. Bu konuda güzel işler yapılıyor ve onların da bu süreçte katkı sunmalarını bekliyoruz. Yine bizim anlayışımızda israf haramdır. Ardahan’ın hiçbir lokantasında, yurdunda ve restoranında bir tek tane pirincin ve ekmeğin dahi israf edilmesini istemeyiz. Hepsini organize olup toparlayalım ve buna altyapımız müsait ve hayvanların toplandığı yerlerde, bu doğal ortamlarda beslenmesine katkı sağlayalım."