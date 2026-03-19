Ramazan ayının, toplumsal dayanışma ve manevi değerlerin pekiştiği özel bir dönem olduğunu ifade eden Ertürk, bu anlamlı sürecin ardından bayrama ulaşmanın büyük bir huzur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. “On bir ayın sultanı Ramazan’ı geride bırakırken; gönüllerimizin ve toplumsal bağlarımızın güçlendiği bir bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bayramlar; kırgınlıkların sona erdiği, sevgiyi ve saygıyı paylaşmanın ön plana çıktığı özel zamanlardır” dedi.

Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkan Adayı olarak sahada kurduğu temaslara da değinen Ertürk, toplumun her kesiminin bayramı huzur içinde geçirmesinin en büyük temennisi olduğunu dile getirdi. “Bu süreçte işçi ağabey ve kardeşlerimizle bir araya gelmeye, onların düşüncelerini dinlemeye ve ortak bir anlayış oluşturma gayreti içerisindeyiz. Amacımız; daha güçlü bir dayanışma ruhunu hep birlikte inşa edebilmektir.” ifadelerini kullandı.

Mesajında Elazığ’a özel bir parantez açan Ertürk, şehrin köklü dayanışma kültürüne dikkat çekerek, “Kadim şehrimiz Elazığ’da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dayanışma ve kardeşlik içinde nice bayramlara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu toprakların mayasında bulunan yardımlaşma ve kardeşlik ruhu en büyük gücümüzdür. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm Hizmet-İş Sendikası üyelerimiz başta olmak üzere, tüm Elazığlı hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.