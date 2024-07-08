Malatya Havalimanı’nda Haziran ayında 75 bin 547 yolcuya hizmet verildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı’nın 2024 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Malatya Havalimanı’nda haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 73 bin 196, dış hat yolcu trafiği 2 bin 351 oldu. Haziranda toplam 75 bin 547 yolcuya hizmet verilirken, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 436, dış hatlarda 26 olmak üzere toplamda 462’ye ulaştı.Açıklamada yük trafiği 706 ton olarak belirtilirken, 6 aylık dönemde ise yolcu trafiği 397 bin 837, uçak trafiği 2 bin 667, yük trafiği de 3 bin 51 ton olarak gerçekleştiği kaydedildi.