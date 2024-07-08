Battalgazi Belediyesi, Hasırcılar, Alacakapı ve Serintepe Mahallelerinde toplam 30 kilometrelik sathi asfalt serimi çalışması gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri uzun süredir toz toprak içinde kalan yollarının düzeltilmesi için belediyeye talepte bulunmuştu. Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yaptığı çalışmayla bu mahallelerde yol sorununu çözdü.Hasırcılar Mahallesi Muhtarı Basri Türkeş, yapılan çalışmaların ardından Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve Fen İşleri Müdürü ile personeline teşekkürlerini iletti. Türkeş, "Mahallemizin yolları çok sıkıntılı bir haldeydi. Toz topraktan geçilmiyordu. Bizler de Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın’a talebimizi ilettik. Sağ olsun o da Fen İşleri Müdürüne talimat verdi ve yollarımızı yaptılar. Mahallemizin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında Battalgazi Belediyesi her zaman yanımızda oldu. Tekrardan başkan ve ekibine mahallemiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.Başkan Bayram Taşkın ise yaptığı açıklamada, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak adına yürüttüğümüz bu çalışmalar bizim için son derece önemlidir. Mahalle sakinlerinin memnuniyetini sağlamak amacıyla ekiplerimiz yoğun bir çaba gösterdi. Bundan sonra da mahallelerimizin ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.