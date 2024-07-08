Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince; Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar konusunda uyarıldı.9 Temmuz 2024 Salı günü (Yarın) öğle saatlerinden itibaren Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilen meteorolojik uyarıda, “Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.Uyarıda yarın saat 13:00 ile 20:00 arasında yağışların kuvvetli olmasının beklendiği, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar konusunda tedbirli olunması gerektiği belirtildi.