Elazığ’ın en işlek noktalarından biri olan Sürsürü Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde konumlanan Sabri Özel mağazası, çağdaş mimarisi ve geniş ürün yelpazesiyle şehirde fark yaratıyor. Şık vitrin düzenlemesi ve ferah mağaza içi tasarımıyla alışveriş konforunu ön planda tutan mağaza, Elazığlıların yeni buluşma noktası haline gelmeye aday.

GERÇEK %30 İNDİRİM FIRSATI

Sabri Özel, açılışa özel olarak tüm ürün gruplarında gerçek %30 indirim fırsatı sunuyor. Klasik takım elbiselerden, spor kombinlere, gömlek ve pantolonlardan, ayakkabı ve aksesuarlara kadar geniş ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken mağaza, kaliteli kumaşları ve zarif tasarımlarıyla erkek modasına yön veriyor.

KALİTE VE ŞIKLIK ELAZIĞ’DA BULUŞTU

Markanın Türkiye genelindeki mağaza konseptinin Elazığ’daki yansıması olan bu yeni şube, sadece kaliteli giyim ürünleriyle değil, aynı zamanda güler yüzlü hizmet anlayışı ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla da öne çıkıyor. Özellikle özel günler, iş hayatı ve günlük kullanım için ideal kombin seçenekleri sunan Sabri Özel, her yaştan ve tarzdan erkeğe hitap eden koleksiyonlarıyla şehre yeni bir soluk getiriyor.