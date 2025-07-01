Yakın zamanda yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği nedeniyle performansa dayalı kesintilerle mağdur edilen ASM çalışanları için, Genç Sağlık Sendikası Genel Merkezi tarafından yürütülen temaslar sonuç verdi.

Genç Sağlık-Sen tarafından Halk Sağlığı Genel Müdürü Dr. Muhammed Emin Demirkol ile yapılan görüşmelerde aşağıdaki kritik gelişmeler sağlandı:

Başvurmayan hasta kesintileri geri ödenecek: Son 6 ayda ASM’ye başvurmayan hastalar nedeniyle yapılan kesintilerin, 1 Mayıs itibarıyla çalışanlara yeniden ödenmesi yönünde Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan onay alındı. Ödemelerin en kısa sürede yapılması bekleniyor.

6 ay kriteri 1 yıla çıkıyor: Yönetmelikte yer alan “6 aylık başvuru süresi” kriteri, çalışan lehine düzenlenerek 1 yıla çıkarılacak.

Yeni dönemde kesinti yapılmayacak: 1 Mayıs’tan itibaren başvurmayan hastalardan dolayı kesinti uygulanmayacak. Performans kriterleri, negatif değil pozitif odaklı hale getirilecek.

HYP kriterleri revize ediliyor: “Vital Bulgular” ve “Yaşlı Sağlığı Değerlendirmesi” gibi HYP sistemindeki maddeler, çalışan yükünü azaltacak şekilde yeniden düzenlenecek ve kısa süre içinde yayımlanacak.

Yeni yönetmelik yolda: Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik, Sayıştay ve Cumhurbaşkanlığı onayına sunulmuş olup, kısa süre içinde yürürlüğe girecek.

Genç Sağlık Sendikası olarak, ASM çalışanlarının hak kayıplarının giderilmesi ve mesleki itibarlarının korunması için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz”.