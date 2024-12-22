Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Malatya’da temaslarda bulunuyor.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli programlara katılmak üzere dün akşam saatlerinde Malatya’ya geldi. Bakan Bak, ilk olarak Malatya Valiliğini ziyaret etti. Bakan Bak, buradaki ziyaretin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile bir araya gelmek üzere belediyeye geçti.Bakan Bak’ın ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek olan Malatya AK Parti İl Gençlik Kolları kongresine de katılması bekleniyor.