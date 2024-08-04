Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay, Mehmet Cüreoğlu ve mühendislerle birlikte geçen sene yaşanan büyük depremlerde ağır hasar alıp yıkılan tarihi tescilli yapıların olduğu bölgede detaylı bir incelemede bulundu.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Doğal ve tarihi güzelliklere sahip Çırmıhtı Hıroğlu Mahallesinde bulunan ve yaşanan büyük depremlerde ağır hasar alıp yıkılan tarihi tescilli yapılarımızı Bakanlıklarımızın destekleriyle baştan aşağıya restore ederek kent turizmine yeniden kazandıracağız” dedi.Yeşilyurt’un tarihi ve kültürel kimliğini yeni dönem yatırımlarıyla muhafaza edip, bölge turizmini yeniden hareketlendirecek adımlar atacaklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “ Yeşilyurt’umuz köklü bir tarihe ve kültüre sahiptir. Geçen yıl yaşadığımız büyük deprem felaketlerinde ağır hasar alıp tehlike arz ettiği için ilgili kamu ve kurumlarımız tarafından yıkımı gerçekleşen tarihi tescilli yapılarımızı yeniden ayağa kaldıracağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle birlikte buranın tarihi ve kültürel kimliğini korumak, muhafaza etmek ve yeni dönem yatırımlarıyla daha cazip hale gelmesini sağlamak için gerekli ön hazırlıkları yaptık. Bölge turizminin en önemli güzergâhlarından olan Çırmıhtı bölgesini yeniden cazip hale getirip, özlenen o eski günlerinde yeniden dönmesi için titiz ve planlı bir çalışma yürütüyoruz. Tarihi Çırmıhtı Evlerimizi tarihi dokusuna uygun bir şekilde yeniden inşa ederek, otantik ve geçmiş görüntüsüne yeniden kavuşturacağız. Buranın kültürel ve geçmiş değerlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Bizim amacımız bölgemin turizmini hareketlendirip, depremin izlerini tamamen ortadan kaldırmaktır” diye konuştu.Başkan Geçit, Çırmıhtı’da ki dönüşüm sürecini sağlıklı ve güvenli yürütmek için mahalle muhtarlarının ve mahalle sakinlerinin görüşlerini dikkate aldıklarını hatırlatırken, konuşmasından sonra inceleme ziyaretine katılan mahalle sakinlerine yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler paylaşıp, karşılıklı fikir alış verişinde bulundu.