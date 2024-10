Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Bölgesel Amatör Futbol Ligi 3.Grupta 9 puanla lider olan Malatya Yeşilyurtspor’un Kulüp Başkanı Adnan Çoban ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi.Toplantıda, ligde üçte üç yapan Malatya Yeşilyurtspor’un 27 Ekim Pazar günü saat 13:00’de Yeşiltepe 1 Nolu Sahada oynayacağı Aksaray Gençlikspor maçı öncesinde birlik ve beraberlik mesajları verildi.Yeşilyurt Belediyesi Barguzu Sosyal Tesislerinde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Malatya Yeşilyurtspor Kulüp Başkanı Adnan Çoban, 3.Lig hedefini gerçeğe dönüştürmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerinden bahsederken, kulübe olan desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’e teşekkürlerini sundu.Malatya Yeşilyurtspor olarak sezona güzel bir başlangıç yaptıklarını, üç haftayı galibiyetle tamamlayarak bulundukları grupta 9 puanla lider olduklarını hatırlatan Kulüp Başkanı Çoban, “Bölgesel Amatör Ligde şehrimizi en güzel şekilde temsil etmek ve 3.Lig hedefimizi gerçeğe dönüştürmek için aylardır çok yoğun mesai yapıyoruz. Sezon başında gerek teknik heyetimizi belirlerken gerekse de kadro planlamasını yaparken ince eleyip sık dokuduk. Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit’in desteklerinin ardından bizlerde taşın altına elimizi koyduk. Yönetim Kurulu olarak takımı belirlenen hedefe ulaştıracak güçlü bir kadro kurmak için ciddi ve planlı bir çalışma yürüttük. Takımın iskelet kadrosunu oluştururken tecrübeli ve deneyimli olmasının yanı sıra hem futbolu hem de karakteriyle takıma değer katacak futbolcu kardeşlerimizi tercih ettik. İyi bir kamp döneminin ardından sezona güzel bir başlangıç yaptık. Üç maçımızı galibiyetle tamamlayarak liderlik koltuğuna oturduk. Malatya’ya yeniden 3.Lig kupasını getirmek için canla başla, tüm samimiyetimizle çalışıyoruz. Taraftarlarımızın ve basın mensuplarımızın da destekleriyle şehrimizi ve ilçemizi en güzel şekilde temsil ederek sezon sonunda belirlediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz. Malatya Yeşilyurtspor’u Malatya futboluna çok önemli katkılar sunacak bir seviyeye taşımak istiyoruz. Tabii ki bu dönemde Malatyalıların desteğini bekliyoruz. Tribünleri dolduracak olan taraftarlarımızın destekleriyle kalan maçlarımızı kazanarak yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. 27 Ekim Pazar günü saat 13:00’de kendi sahamızda oynayacağımız Aksaray Gençlikspor maçına hazırız. Taraftarlarımızın destekleriyle sahadan 3 puanla ayrılarak galibiyet serimize bir halka daha eklemek istiyoruz” dedi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, Aksaray Gençlikspor maçı öncesinde Malatya Yeşilyurtspor’a başarılar dilerken, tüm taraftarları maça davet etti.Yeşilyurt Belediyesi olarak sportif faaliyetlere her türlü destek ve katkıyı sunduklarını ifade eden Başkan Geçit, “Malatya’yı ayağa kaldırmak sadece inşaat faaliyetleriyle sınırlı değildir. Kültür, sanat, spor ve tarihiyle birlikte şehri tüm bileşenleriyle birlikte ayağa kaldırmak önemlidir. Bunları yapmazsak toplumun bir arada yaşama duygusunu geliştiremeyiz. Şehrimizi tüm değerleriyle birlikte ayağa kaldırmak için hep birlikte hareket etmeli, birlik ve beraberlik içerisinde olmalı ve üstümüze düşen görevleri layıkıyla yerine getirmeliyiz. Bizlerde bu anlayışla yola çıkarak ismi Malatya Yeşilyurtspor olarak değişen Yeşilyurt Belediyespor’umuzu yeniden ayağa kaldırıp, Bölgesel Amatör Futbol Ligde şehrimizi başarıyla temsil etmesi için her türlü gayreti gösterdik. Malatya’yı seven, bu şehrin ayağa kalkması için fedakârlık yapan işadamı Sayın Adnan Çoban Başkanlığında bir yönetim kurulu oluştu ve iş başı yaptılar. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bizlerde onlara her türlü katkıyı sunuyoruz. Takımın buradaki konaklaması, iaşesi ve deplasman giderlerini karşılıyoruz. Adnan Çoban Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuz başarılı çalışmalar yapıyor, iyi bir takım kuruldu, ilk üç hafta galibiyetlerle tamamlandı ve şu anda 3.grupta lideriz. Kulüp Başkanımızı, yöneticilerimizi, teknik ekibimizi ve futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.Malatya Yeşilyurtspor’un 3.Lige yükselmesinin Malatya futboluna önemli kazanımlar sağlayacağına işaret eden Başkan Geçit, “Takımımızın sezon başında belirlediği 3.Lig hedefinin gerçeğe dönüşmesi için herkes iyiniyetli, samimi ve gayretle elinden geleni yapıyor. Sezon sonunda inşallah bu hedefe ulaşırız ancak futbolda yakalanan başarıyı kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek alt yapıya ve tesisleşmeye verilen önemle eşdeğerdir. Belediye olarak alt yapıya önem veriyoruz, yeni yeteneklerin ülke sporuna kazandırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Buradan yetişecek sporcularımızın büyük takımlarda ve önemli liglerde oynayabilecek duruma getirmek temel hedefimizdir" ifadelerini kullandı.Başkan Geçit, konuşmasının sonunda Aksaray Gençlikspor ile oynanacak karşılaşmaya tüm taraftarları davet ederken, “Yarın kendi sahamızda önemli bir maça çıkacağız, takımımıza başarılar diliyorum. Tribünleri dolduracak taraftarlarımızın destekleriyle inşallah yarın ki maçtan 3 puanla ayrılmayı arzu ediyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi başarıyı yakalamak, korumak, sürdürülebilir hale gelmesini sağlamak ve hedefine ulaşmak disiplinli ve özveriyle çalışmakla olur. Takımımızın bugüne kadar aldığı galibiyetleri yeni başarılarla taçlandırması, belirlediği hedefe ulaşmasında kendisine ayrı bir güç katıp, motivasyonları artıracaktır. Futbolcularımızın bundan sonra oynayacakları maçlara bu anlayışla çıkmaları, sahada sonuna kadar mücadele etmeleri bu açıdan büyük bir önem taşıyacaktır. İlk üç haftadaki başarılı sonuçların istikrarlı hale getirilmesi büyük önem taşıyor. Bizler kendilerine inanıyor ve güveniyoruz, yarın ki maçta inşallah onlara destek olmak için tribündeki yerimizi alacağız” diye konuştu.