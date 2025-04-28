Fırat EDAŞ, Bingöl 3. Kısım Sanayi Sitesi’ne dev bir yatırım gerçekleştirdi.Fırat EDAŞ, Bingöl sanayisinin kalbi olan merkez 3. kısım Sanayi Sitesine dev bir yatırım gerçekleştirdi. Toplam 56.8 milyon lira harcanarak hayata geçirilen proje kapsamında içerisinde 501 adet işyeri, 42 adet ticari alan ve meslek eğitim kurumları barındıran sanayi kompleksine toplamda 77 bin metre kablo döşenerek 4250 KVA kurulu güce sahip enerji alt yapısı hizmete sunuldu. Proje kapsamında üretim faaliyetlerinin güvenli şekilde sağlanabilmesi adına kampüs alanına 758 adet aydınlatma direği ile birlikte son teknoloji LED armatürler tesis edilerek modern bir aydınlatma şebekesi sanayi bölgesine kazandırıldı. Bu büyük yatırım, sanayi esnafının iş güvenliğini artırırken, bölgedeki ticari faaliyetlerin daha verimli yürütülmesine de katkı sağlayacak. Fırat EDAŞ, enerji altyapısını güçlendirme misyonuyla sanayi alanlarındaki modernizasyon çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.Öte yandan, şirket Bingöl-Elazığ Karayolu üzerindeki Bilaloğlu Mevkii’nde trafik güvenliğini artırmak için kapsamlı bir aydınlatma çalışmasını da tamamladı. 1,2 kilometrelik alanda gerçekleştirilen projede, 20 adet modern aydınlatma direği tesis edilirken 40 adet son teknoloji LED armatür devreye alındı. 1 milyon lira yatırım ile hayata geçirilen bu proje, sürücülerin ve yayaların gece saatlerinde daha güvenli bir şekilde ulaşım sağlamasına katkı sunuyor.Fırat EDAŞ yetkilileri, kent genelinde aydınlatma projelerine hız kesmeden devam edeceklerini ve Bingöl’ün sanayi ile ulaşım altyapısını daha güvenli ve modern hale getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.