Van’ın Tuşba ilçesinde kaza yaptıktan sonra yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazada hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Van-Erciş karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Erciş’ten Van istikametine seyir halinde olan S.K. yönetimindeki otomobil, refüje çarptıktan sonra yanmaya başladı. Bölgeden geçen diğer sürücüler, S.K. ve yanındakini otomobilden çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ambulans, jandarma ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.K. ve yanındaki kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Jandarma ekipleri başka bir kaza yaşanmaması için otomobil söndürülene kadar trafiği ulaşıma kapattı. Otomobil söndürüldükten sonra trafik tek şeritten kontrollü verilmeye başlandı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.