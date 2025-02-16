Şanlıurfa’nın ünlü ses sanatçısı Fatih Ünlü ve ekibi, Elazığ’da düzenlenen konser programında sıra gecesi geleneğini yaşattı. Şanlıurfa ve Elazığ’a ait eserlerin seslendirildiği gece, müzikseverlerden büyük ilgi gördü.Şanlıurfa’nın sıra gecesi geleneğini yaşatan ünlü sanatçı Zekeriya Ünlü’nün yeğeni Fatih Ünlü ve ekibi, Elazığ’da sanatseverlerle buluştu. Cip yolu üzerinde bulunan Cazibe Restaurant ve Cafe’nin düzenlediği konser programında sahne alan Ünlü ve ekibi, sevilen eserlerini Elazığ halkı için seslendirdi. Fatih Ünlü, konser sırasında yaptığı konuşmada Elazığ halkına ve mekan sahibine teşekkür ederek, "Bizler Şanlıurfa’dan buraya gelip kendi kültürümüzü, kendi şarkılarımızı ve örf ve adetlerimizi yansıttığımız için çok mutluyuz. Bu yolda bana her zaman destek olan kıymetli büyüğüm, dayım Zekeriya Ünlü’ye de şükranlarımı sunuyorum. Ben ve arkadaşlarım bu gece burada dilimizin döndüğünce sıra gecemizi yaşatmaya çalışacağız. Çok güzel bir gece olacağından eminim" dedi.Elazığ’ın Kürsübaşı geleneğine de değinen Ünlü, "Elazığ’ın Kürsübaşı gecelerini çok seviyorum ve severek dinliyorum. Kültürlerimiz birbirine çok yakın. Bizim sıra gecelerimiz var, onların Kürsübaşı geceleri var" diyerek iki şehir arasındaki kültürel benzerliğe dikkat çekti. Gece boyunca Şanlıurfa ve Elazığ’a ait türküler seslendirilirken, dinleyiciler de şarkılara eşlik ederek müzik dolu anların keyfini çıkardı. Sıra gecesi geleneğinin yaşatıldığı konser, katılımcılardan büyük beğeni topladı.