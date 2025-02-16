Erzincan-Erzurum karayolunda bulunan Sansa deresinde birçok nesli tükenmekte olan hayvan telef oldu.Nesli tükenmekte olan birçok hayvana ev sahipliği yapan Erzincan’da Sansa deresinde karayoluna çıkan hayvanlar araçların çarpması sonucu telef oldu.Yaban hayvanlarının leşine rastlayan doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, yaban hayatı için ekolojik köprü yapılması gerektiğini kaydetti. Nesli tükenme tehlikesinde bulunan hayvanların karayoluna çıkmaları sonucunda hayvanlara araçların çarptığını ve böylece telef olduklarını belirten Akyüz, cep telefonuyla kaydettiği o anları paylaştı. Akyüz, yetkililerden yaban hayvanları için ekolojik köprü yapılmasını istedi.