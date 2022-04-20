Evladını merada kaybeden insanımız var!

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, peynir üreticilerinin sorunları ilgili açıklamalarda bulundu.

İl Başkanı Akın; “Elazığ’da Peynir üreticilerinin içinde bulunduğu durum, AKP’li idarecilerin toplumun sorunlarını önemsemediğini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu fedakâr insanlar daha güneş doğmadan eşiyle çocuğuyla meralara hayvan otarmaya çıkıyor. Kışın ayrı, yazın ayrı çile çekiyor. Ben çok iyi biliyorum ve söylerken boğazım düğümleniyor, evladı merada hastalanıp vefat eden kardeşlerimiz var. AKP il başkanına, milletvekillerine ve idari amirlere sesleniyorum; SİZ BU MAZLUMLARDAN NE İSTİYORSUNUZ? Ne yapmaya çalışıyorsunuz da peynir üreticilerini birkaç tekelci adamın eline teslim edip bu kardeşlerimizi boğuyorsunuz. Geçen yıl 20 liraya aldığınız peyniri bu yıl 30 liraya alıyorsunuz! Yeme %300 zam geliyor, nakliyeye %500 zam geliyor, bugün bir meracı hayvanını geçen sene 3 bin liraya nakliye ederken bu sene 15 bin liraya nakliye ediyor. Siz bu fedakâr kardeşlerimize nasıl olurda 5 lira zammı çok görüyorsunuz. SİZ HAYVANCILIĞI BİTİRMEK Mİ İSTİYORSUNUZ! Bu da yetmezmiş gibi bu kardeşlerimiz bir merayı kiralarken bir bakıyorsun vali izin vermiş muhtar imza atmıyor diye verilmiyor. Bu AKP’li yöneticilerin apaçık bir aymazlık ve gafletidir. Bu gidişle hayvancılık biter. Çünkü bu şartlarda üreticiler bu işi bırakıyor görüyoruz.

"TEKELCİ PEYNİR ALICILARININ HESAPLARI İNCELENMELİDİR! ÜRETİCİLERE ZAM VERİLMELİDİR"

Bir an önce bu peynir üreticisi kardeşlerimize zam verilmelidir. Dernekler kendi üreticilerine sahip çıkmalı mantıklı bir fiyat üzerinde diretilmelidir. Ayrıca bu pazarda piyasadaki peynirleri toplayıp tabiri caizse üreticileri kendine muhtaç eden kişilerin mali hesapları incelenip ortada fahiş bir kar olup olmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır. Markette 80 lira olan peyniri siz bu insanımızın elinden 30 liraya alıyorsunuz. Tüm çileyi meracı kardeşlerimiz çekiyor, bir bakıyorsunuz adam plastik bidona doldurmuş 80 liraya satıyor. Böyle şey olmaz. Bu konunun takipçisi olacağız ve her mecrada konuşacağız, çözüme kavuşması için çalışacağız kimsenin şüphesi olmasın” dedi.