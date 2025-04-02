Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı İdris Alan, boykot çağrılarına tepki göstererek, sağduyu çağrısında bulundu.Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Alan, ’boykot’ çağrılarına tepki gösterdi. Üretim ve istihdamın ekonominin temel direği olduğuna vurgu yapan Alan, boykotların ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler oluşturacağını belirterek, "Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için önemli olan bu süreçte, üreten, istihdam sağlayan ve yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi, ülkenin geleceği adına yapılmış büyük bir haksızlıktır. Bir ülkenin ekonomisinin güçlü olabilmesi için, üretimin artması, istihdamın sağlanması ve yatırımların devam etmesi şarttır. Boykot çağrıları ülke ekonomisine zarar verecektir" dedi.Sanayici ve iş dünyası olarak ’boykot’ çağrılarına karşı duruşlarının net olduğunu ifade eden Başkan Alan, duyarlılık çağrısında bulundu. Alan, "Boykot çağrılarıyla, ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için üreten, istihdam sağlayan ve yatırım yapan şirketlerimizi hedef haline getirmek, ülkenin geleceği adına büyük bir haksızlıktır. Bu çağrılar, ülkemizin üretim gücünü ve çalışan binlerce insanı hedef alan bir yaklaşımdır. Ülkemizin ekonomik gücü, hepimizin ortak geleceğidir. Üreticilerimize sahip çıkmalıyız. Boykotlar yerine, birlikte büyüyüp, kalkınan bir Türkiye hepimizin ortak ideali olmalıdır" diye konuştu.