TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta erteleme maçında Vanspor FK, konuk ettiği Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Yusuf Şimşek, Muhammet Mahmut Delimazı
Vanspor FK: Abdulsamed Damlu, Yusuf Abdioğlu, Onur Özcan, Medeni Bingöl, Sabahattin Destici, Erdem Seçgin (Batuhan Kör dk. 73), Eyüp Akcan, Serkan Odabaşoğlu (Massis Gülük dk. 87), Mert Örnek (Harun Kavaklıdere dk. 61), Bekir Can Kara (Hasan Bilal dk. 73), Okan Eken (Samed Ali Kaya dk. 88)
Arnavutköy Belediyesi Futbol SK: Özgün Ali Köklü, Emre Öztürk, Abdullah Çelik, Mert Çayir (Yusuf Onur Arıkan dk. 90+4), Atalay Yıldırım (Ramazan Çevik dk. 83), Arda Hacısalihoğlu, Sirac Susancak, Alperen Pak (Oğuz Kocabal dk. 46), Yiğit Emre Çeltik (Aykut Emre Yakut dk. 46), Talha Bulut (İsmail Tarım dk. 72), Caner Hüseyin Bağ
Goller: Okan Eken (dk. 26) (Vanspor FK), Abdullah Çelik (dk. 76) (Arnavutköy Belediyesi Futbol SK)
Sarı kartlar: Mert Örnek (Vanspor FK), Emre Öztürk (Arnavutköy Belediyesi Futbol SK)