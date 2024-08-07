Malatya’da, 6 Şubat depremlerinin ardından geçen süre içerisinde çok bir aşama kaydedilmediğini ifade eden DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, inşaatların durmasının şehrin gelişimini olumsuz etkileyeceğini söyledi.DAİMFED Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Kadircan Esen ve yönetim kurulu üyeleri Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ı ziyaret etti. Ziyarette Malatya’nın depremden sonra genel durumu, inşa süreçlerinde sahada yaşanan genel sıkıntılar, yerinde dönüşüm ve merkez çarşı rezerv alanların durumu genel olarak ele alındı.Ziyarette konuşan DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, “Bayram başkanımız ile daha önce de birlikte çalışmıştık. Net duruşu ve liderlik çizgisini çok iyi biliyorum. Bu belirginliğe de siyasetin ve yerel yönetimlerin ihtiyacı var" dedi.Özellikle sektörün önünde birçok engel olduğunu belirten DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, depremden sonra geçen süre zarfında çok bir aşama kat edemediklerini ifade etti. İnşaat sektörünün durmasının kimsenin işine yaramayacağı gibi şehrin gelişimini de olumsuz etkileyeceğini ifade eden Esen, ayrıca belirsizliklerin netleşmesi gerektiğini ifade ederek, "Bayram Taşkın Başkan ile daha önce Yeşilyurt teşkilatında birlikte çalışmıştık. Net duruşunu ve liderlik çizgisini çok iyi biliyorum. Bu net belirgin bakış açısına İlimiz siyasetinin ve yerel yönetimlerin ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ise ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederek mimar, mühendis, müteahhit oluşumlarının deprem sonrası şehir için önemli olduğunu belirtti. Şehirde olumsuz havanın anca inşa faaliyetlerinin başlaması ile azalacağını söyleyen Taşkın, bu konuda tüm paydaşların sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.Başkan Taşkın, şehrin menfaatine olan tüm oluşumlara kapılarının sonuna kadar açık olduğunu da belirterek, "Taşın altına elini koymak isteyen herkese kapımız açıktır" diye konuştu.Ziyaret sonunda Kadircan Esen tarafından Başkan Taşkın’a baret hediye edildi.