Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Hazar Baba Dağının eteğinde, 2022 yılında coğrafi işaret tescili alan Elazığ Geven balında ilk hasat başladı.Hasat etkinliğine Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, İl Müdür Yardımcısı İsmail Gürbüz, İlçe Tarım Müdürü Nejat Arslan, Elazığ Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Fırat Canbay, Elazığ Süt Üreticileri Birliği Başkanı Halef Ortaç, Elazığ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Mahmut Sezer ve üreticiler katıldı.Etkinlikte konuşan Taşkesen “Balın tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Geçmişi milattan önce 700’lü yıllara kadar dayanır. MÖ 2000’li yıllarda Hititler ve Babillerin ilk çivili yazılarında bal ve bal mumlarına rastlanmıştır. Bu dönemde kadınların bal topladıkları figürler vardır. Bal aynı zamanda Kur’an da ve diğer kutsal kitapların büyük çoğunluğunda da yer almış kadim bir insan gıdasıdır. Bal geçmişten günümüze doğal olarak üretilen nadir ürünlerden birisidir. İlimizde de Elazığ Geven balı coğrafi işaret tescili almış doğal bir baldır” dedi.Elazığ Geven balının Tarım ve Orman Bakanlığının oluşturduğu coğrafi işaretli bal haritasındaki yerini 2022 yılında aldığını anlatan Taşkesen, ‘’Avrupa’da coğrafi işaret alması için de 2023 yılının başında Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından tescil başvurusu yapılmıştır. Geven balının Avrupa Birliği tescilini aldıktan sonra tüm Avrupa ülkelerinde ve dünyanın birçok yerinde pazara sunulacaktır. Kurum olarak öncelikle Geven Balının tescilini korumak, üretim miktarını artırmak ve hak ettiği değerde raflardaki yerini alması için 2024 yılında oluşturulan komisyonla denetimlerimiz devam ediyor. Yapılan denetimler de bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Geven balının coğrafi işaretteki tüm özelliklerini koruduğunu” diye konuştu.Elazığ Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Fırat Canbay ise ’’Bölgemizdeki arı yetiştiricilerimizin bir yıllık emeğinin ürüne dönüştüğü hasat programındayız. Bulunduğumuz yer Sivrice’nin Hazar havzası olarak bilinen, yaklaşık 170 arı yetiştiricimizin konakladığı tarım alanından, zirai ilaçlardan uzak, organik üretimin yapıldığı bir bölge. Geven balının üretimi bin rakımdan başlayıp 2 bin 300 rakıma kadar devam etmektedir. Bulunduğumuz bölge yaklaşık 2 bin rakımlı bir bölge olup, yüzde 45’in üstünde geven poleni içerdiği için monofloral olarak geven balı üretilmektedir. Coğrafi işaretli Geven balı başta apiterapik olmak üzere, yoğun antioksidan özelliği ve yine bölgenin nem oranının düşük olmasından dolayı iyi bir antibakteriyel özelliğe sahiptir’’ şeklinde konuştu.Canbay, Elazığ’da bu yıl hava şartlarından dolayı kovan başına ortalama 6 kilogram rekolte beklendiğini, bunun Elazığ ve ülke ekonomisine sağlayacağı katkının 500 ton olacağını söyledi.