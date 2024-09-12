Ülkemizde bal üretimi ve arı potansiyeli açısından önemli merkezlerden birisi olan Erzurum’da işletmelere destek geldi.Tarım ve Orman Bakanlığı’nca desteklenen “Erzurum Yaylaları Organik Balına Kavuşuyor Projesi” ile Çat, Narman, Oltu, Hınıs, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde arıcılık yapan 11 işletmenin ürünleri proje kapsamına alındı. Toplam bin 667 kovan ile organik bal üretimi gerçekleştirildi. Proje kapsamında 11 üreticiye sertifikasyon ve analiz desteği ile birlikte, üretim materyalleri temin edildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger’in katılımıyla üretim materyalleri üreticilere teslim edildi.