Erzurum Barosu Yönetimi 5 Nisan Avukatlar Gününü geleneksel olarak düzenlediği Gala Gecesi ile taçlandırdı.Protokolün ve Avukatların yoğun katılım gösterdiği geceye Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Vali Yardımcısı Lokman Gündüz, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri Av. İbrahim Elen, Erzurum Adalet Komisyonu Başkanı Osman Nuri Nayman, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu, Dönem Baro Başkanları Av. Faruk Terzioğlu, Av. Sadullah Kara, Av. Naci Turan, Av. Talat Göğebakan, İdare, Vergi ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanları, Cumhuriyet Savcıları, Baro Yönetim Kurulu Üyeleri, Stajyer Avukatlar katıldı.Avukatlık mesleğinin kutsallığına vurgu yapan Erzurum Barosu Başkanı Av. Mesut Öner, meslektaşların toplumun sesi ve nefesi olduğunu belirtti. Hukukun üstünlüğü için mücadele eden avukatların, demokrasinin teminatı olduğunu vurgulayan Baro Başkan Av. Öner, "5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz gecemize hoş geldiniz. Teşrif eden meslektaşlarımıza ve konuklarımıza teşekkür ediyorum. Tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyorum. Hukukun temel taşlarından biri olan avukatlık mesleğinin anlamını ve değerini bir kez daha hatırlamak için bir aradayız. Avukatlar, hukukun temelini oluşturan, adaletin bekçileri ve hak arayışının öncüleridir. Bu özel gün, sadece mesleğimizi kutlamak için değil, aynı zamanda adaletin ve hukuk devletinin önemini, toplum olarak yeniden vurgulamak için bir fırsattır. Hukuk, bir toplumun düzenini sağlayan, hak ve özgürlükleri koruyan en güçlü temeldir. Avukatlar ise bu temelin yapı taşlarıdır. Bizler, bireylerin sesi, hakların savunucusu ve adaletin temsilcileriyiz. Bir anne babanın çocuğunun hakkını ararken, bir çalışanın emeğinin karşılığını almaya çalışırken ya da bir vatandaşın özgürlüğüne kavuşması için mücadele ederken, hukukun üstünlüğünü savunuyoruz. Bu, sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir ideal, bir sorumluluk ve bir yaşam biçimidir. Ancak bu kutsal görev, beraberinde büyük zorluklar da getiriyor. Türkiye’de avukatlar, ekonomik sıkıntılar, mesleki itibar sorunları ve zaman zaman bağımsızlıklarına yönelik şiddet ve tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Buna rağmen, her bir meslektaşım, hukukun temelini sağlam tutmak için gece gündüz çalışıyor. Unutmayalım ki, avukatların güçlü olduğu bir toplumda hukuk devleti de güçlü olur. Bu nedenle, avukatların bağımsızlığına, güvenliğine ve mesleki onuruna sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir.Genç meslektaşlarımıza mesajım, Sizler, bu onurlu mesleğin geleceğisiniz. Teknolojinin, küreselleşmenin ve değişen dünyanın getirdiği yeniliklere adapte olurken, adalet ve etik ilkelerden asla taviz vermeyin. Hukukun temelini sizler koruyacaksınız.Bugün, aynı zamanda bir dayanışma günüdür. Toplum olarak, avukatların hak ettikleri saygıyı görmesi, mesleki standartların yükseltilmesi ve hukuk eğitiminin güçlendirilmesi için el birliğiyle çalışmalıyız. Adalet, ancak hep birlikte mücadele ettiğimizde gerçek anlamını bulur.Erzurum Barosu olarak; Yargı Reformu Stratejisi’nin sözü edilen hedeflerin yasalaşma aşamasını Türkiye Barolar Birliği ile birlikte kararlılıkla, ısrarla takip edeceğiz. Fedakarca çalışan, hukukun temelini dimdik ayakta tutan tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü’nü yürekten kutluyorum. Adaletin ışığı hiç sönmesin, hukukun temeli her daim sağlam kalsın" diye konuştu.Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ise yaptığı konuşmada, Avukatların, Hukukun üstünlüğünün ve adaletin sağlanmasında hayati bir rol üstlendiğini ifade ederek, "Öncelikle Avukatlar Gününüzü sevgi ve saygı ile kutluyorum. Bir kez daha Erzurum Baromuzun nazik daveti ile bir araya gelmekten memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir hukuk düzeni için savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygının gereklerinin yerine getirildiği bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum. Bizler hukukçular olarak hukukun üstünlüğü, insan hakları, eşitlik temelinde adaletin her an tecellisi için elimizden gelenin en iyisini ortaya koymakla mükellefiz. Bu milletin ferdi olan bizler milletimizin adalete olan inancı ile daha da güçleneceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta yargı şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, çalışmalarınızda üstün başarılar diliyor, Kim için olursa olsun herkes için adalet düsturu ile hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.Gecede Baro Başkanı Av. Mesut Öner, Erzurum Barosuna önemli katkı ve hizmetlerinden ötürü dönem Baro Başkanları Av. Faruk Terzioğlu, Av. Sadullah Kara, Av. Naci Turan, Av. Talat Göğebakan’a Teşekkür ederek, günün anısına plaketi takdim etti.Daha sonra, Baro Başkanı Av. Mesut Öner, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte pasta kesimin ardından, gece canlı müzik eşliği ile sona erdi.