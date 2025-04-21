Malatya’da 6 Şubat depremlerinin psikolojik ve sosyolojik yaraları, sosyal etkinliklerin yaygınlaştırılması ile sarılıyor. "Gücün Ritmi Asrın Sesi" projesi ile Malatya’da 14-29 yaş arası bireyler, depremin olumsuz izlerini düzenlenen çeşitli etkinliklerle siliyor.Türk İşaret Dili Eğitmeni Emine Yaşar tarafından Efsane Spor Kulübü işbirliği ile hazırlanan "Gücün Ritmi Asrın Sesi" projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanarak proje kapsamında faaliyetlere başlandı. Battalgazi Belediyesi tarafından gençlerin hizmetine sunulmak üzere Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edilen Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi’de uygulamaya konulan "Gücün Ritmi Asrın Sesi" projesinin açılışı Nisan ayı içerisinde gerçekleşmişti. Açılışa, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Ayhan, AK Parti MKYK Üyesi Muhammed Sinan Özhüsrev, Malatya Milli Parklar Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Yazlak, Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi Müdürü Ali Batar, Efsane Spor Kulübü yöneticileri, eğitmenler, proje paydaşları, davetliler ve çok sayıda genç katıldı."Gücün Ritmi Asrın Sesi" projesinin danışmanlığını Cumali Aydoğan, Proje Koordinatörlüğünü Emine Yaşan ve Proje Asistanlığını ise Muhammed Kılınç üstlenirken, 14-29 yaş arası genç bireylerin gerçekleştirilecek olan tüm etkinliklerden ücretsiz olarak yararlanacak. Gençlere yönelik proje kapsamında, nefes terapisi, müzik, savunma sanatları, tırmanış ve benzeri eğitim çalışmaları, gezi programlarının yanı sıra gençlerin taleplerine yönelik çeşitli aktiviteler yer alacak. 14-29 yaş arası tüm gençler, alanında uzman eğitmenler ile aile danışmanı, yaşam koçu, psikolog, sosyolog ve manevi danışmanlar tarafından desteklenecek."Gücün Ritmi Asrın Sesi" Projesi Koordinatörü Emine Yaşar, proje hakkında bilgiler vererek, projenin Malatya’da bulunan 14-29 yaş arası gençler için önemli olduğunu söyledi. Koordinatör Yaşar, projenin hazırlanmasında, onay sürecinde ve uygulamaya konulma sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, ‘’Malatya’mızda afetten etkilenen 14-29 yaş arası tüm gençlerimiz sosyal ve psikolojik yönden desteklenmeleri projede önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Gençlerimizin sosyal hayata yeniden katılımlarını sağlamak, onların daha güçlü, daha özgüvenli, daha bilinçli ve daha umutlu bireyler haline gelmelerini desteklemek ve bu suretle gençlerimiz üzerinde oluşan korku, güvensizlik, kaygı bozukluğu, sosyal ve kültürel travmaların etkilerini azaltılması için sosyolog, psikolog, yaşam koçu, manevi danışmanlar, aile danışmanı ve alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim ve seminerler düzenlenerek, birebir görüşmeler yapılacak ve bireysel olarak ta desteklenecektir. Projemiz kapsamında 10 ay süre ile ücretsiz olarak alanında uzman eğitimciler tarafından kahkaha ve nefes atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, savunma sanatları atölyesi, tırmanış sporlar atölyesi gibi atölyelerde eğitimler düzenlenecek. Ayrıca gezi programlarımız, yemek ve cay sohbetlerimiz, sinema günlerimiz ve daha birçok sosyal etkinlikler düzenlenecektir" dedi."Gücün Ritmi Asrın Sesi" Projesi Koordinatörü Emine Yaşar, 6 Şubat depremlerinin gençler üzerinde hala olumsuz etkilerinin olduğunu ve bu olumsuz etkileri hep birlikte aşmak için mücadele ettiklerini ve tüm gençleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi’ne beklediklerini sözlerine ekledi.