Erzincan’ın Refahiye ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 6 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan Yurtbaşı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Uçar idaresindeki 36 ABE 961 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp yol dışındaki taşlı topraklı alanda yan yattı.Kazada, Kars Sarıkamış nüfusuna kayıtlı Behçet Atay hayatını kaybederken Hüseyin Uçar, Erim Atay, Engin Uçar, Zeki Atay, Abdullah Uka ve İbrahim Uka yaralandı.Yaralılar kaza mahallinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.