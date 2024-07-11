Hakkari Valisi Ali Çelik, ilin eğitimde yaşadığı beyin göçünü tersine çevirmek için kapsamlı bir seferberlik başlattı.Eğitim seferberliği kapsamında, burs havuzu oluşturularak 400 puan ile üzeri alan tüm öğrencilere, Hakkari’deki liseleri tercih etmek şartıyla 50 bin lira burs verilecek. Böylelikle bu öğrencilerin, liseden sonra girecekleri üniversite sınavındaki başarıları da Hakkari’nin başarı hanesine yazılacak. İl Millî Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, 2024 LGS’de, Hakkari’de derece yapan öğrenciler, aileleri ve okul müdürleri ile birlikte Vali Ali Çelik’e ziyarette bulundu. Vali Ali Çelik, 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı’nda, yüksek başarı göstererek Hakkari birincisi olan Aşti Çetin, il ikincisi olan Argeş Sever ve il üçüncüsü olan Bünyamin Geylan’ı ödüllendirdi ve eğitim hayatlarında başarılar diledi. Ayrıca ailelerine ve emek veren değerli öğretmenlerine de okul müdürleri aracılığıyla tebriklerini iletti.“Beyin göçü çekmesi, bir şehri yüceltir.”Vali Çelik, “Beyin göçü çekmesi bir şehri yüceltir. Biz maalesef sürekli beyin göçü veriyoruz. Çok başarılı olan öğrencilerimiz var ve bu öğrencilerimiz 8. sınıftan mezun olduktan sonra girdikleri sınavda yüksek puanlar alıyorlar ancak Hakkari’mizi tercih etmeyip başta Van olmak üzere diğer şehirleri tercih ediyorlar. Bu yetenekli öğrencilerimizin üniversite sınavındaki başarıları da Hakkari’nin hanesine yazılmıyordu. Bunu önlemek istiyoruz. Beyin göçü çekmenin yolları üzerine çalıştık. İstiyoruz ki Hakkari’nin beyin göçünü, beyin gücüne çevirelim. Bunun ilk aşaması olarak bu yıl ilk defa 400 puan ile üzeri alan tüm öğrencilerimize, Hakkari’deki liseleri tercih etmeleri şartıyla 50 bin lira burs vereceğiz. Bu, Türkiye’de daha önce yapılmayan yapılmışsa da çok az yerde yapılan bir uygulama. Bu uygulamayı gelecek senelerde de sürdürmeye devam edeceğiz. Yine yıl içerisinde, yaptığımız gibi başarılı lise öğrencilerimizi de yurtiçi gezileriyle ödüllendirmeye devam edeceğiz” dedi.“Çok çalışınca zorluk kalmıyor”İstikrarlı çalışmanın zorlukları yendiğini, genç yaşlarda edinilen çalışma alışkanlığının ileriki yaşlarda büyük kolaylık sağladığını ifade eden Vali Çelik, “Sizin çok önemli bir kazanımınız var. Başarılı öğrencilersiniz. Devlet olarak yanınızda olmak istiyoruz. Eğitim hayatınız boyunca gerek lisede, gerek üniversitede, gerek sonrasında, ne zaman birine ihtiyaç duyarsanız mutlaka devletin bir ferdini yanınızda görün istiyoruz. Tabi sizler de çalışmalısınız. Olmaz denilen ne varsa çok çalışınca oluyor. Hayatımın tüm evresinde bu böyle oldu. Çok çalışınca zorluk kalmıyor. Bu nedenle kararlı olun, istediklerinizi netleştirin, istikrarlı bir şekilde çalışın ve inanın’’ ifadesinde bulundu.