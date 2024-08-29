Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçiler için buzağı/malak desteklemesi başvurularının başlayacağını duyurdu.Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayvancılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla uyguladığı buzağı/malak desteklemeleri için başvurular 2 Eylül’de başlayacak.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda başvurulan 2 Eylül 2024 günü başlayacağı ve 2 Aralık 2024 tarihinde sona ereceği duyuruldu. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle: “2024 Yılı Buzağı/Malak Desteklemesi Müracaatları 02 Eylül 2024 tarihinde başlayacak olup 02 Aralık 2024 tarihinde son bulacaktır. Yetiştiricilerimizden yetiştirici/üretici örgütlerine üye olanlar üye oldukları yetiştirici/üretici örgütlerine, yetiştirici/üretici örgütlerine üye olmayan yetiştiricilerimiz bağlı bulundukları İl/İlçe tarım ve orman müdürlüklerine yukarıda belirtilen tarihler arasında başvurmaları önemle duyurulur.”