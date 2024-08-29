Eğitim Fakültesi 2024-2025 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları yapıldı.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı özel yetenek sınavlarına katılan aday öğrencileri ziyaret etti.Eğitim Fakültesinde gerçekleşen Güzel Sanatlar Eğitimi, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı özel yetenek sınav yerlerini ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan sınavları yakından takip etti.Sınava giren aday öğrenciler ile tek tek görüşen Rektör Levent, “Tüm adayların heyecanını paylaşıyor, onlara başarılar diliyorum. Sınavlar sonrasında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ailemize katılacak öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyorum” dedi.