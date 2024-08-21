Van’ın beş yıldızlı otellerinden Elite World Van Otel, 16-31 Ağustos tarihleri arasında kampanya düzenledi.Kampanya ile ilgili açıklamada bulunan Elite World Van Otel Sağlık Kulübü Müdürü Suna Koç, düzenledikleri kampanyadan herkesin faydalanmasını beklediklerini ifade ederek, “16-31 Ağustos tarihleri arasında üyeliklerde yüzde 10 ve masaj paketlerinde yine yüzde 10’a varan indirim fırsatı ile Fit Life SPA ve Health Centerlar’da sizi bekliyor. Bu kampanyadan herkesin faydalanmasını bekliyoruz. İletişime geçmek isteyenler 0 432 484 11 35 Nolu telefondan bize ulaşabilirler” dedi.