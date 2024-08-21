Elazığ’da İl Özel İdaresi Bilim Merkezi tarafından çocuklara yönelik temel afet bilinçlendirme eğitimi verildi.İl Özel İdaresi Bilim Merkezi tarafından Afet Farkındalık Atölyesinde temel afet bilinçlendirme eğitim programı düzenlendi. Bilim Merkezinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı. İlk olarak uzmanlar tarafından deprem ve heyelan gibi doğal afetler konularında bilgilendirilen öğrenciler ardından çeşitli deneyler yaptı.Daha sonra AFAD ekiplerinin de katılımıyla 7-10 yaş grubundaki öğrenciler, deprem simülasyon bölümünde 6.8’lik depremi deneyimledi, deprem anında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi. Afet bilicinin geliştirilmesi için öğrencilere de deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında doğru davranış şekillerinin neler olduğunu anlatıldı.