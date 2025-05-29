Elazığ’da, yerel ürünlerin kalite standartlarını artırmak ve pazara erişimini sağlamak amacıyla geniş katılımlı bir protokol imzalandı. Vali Numan Hatipoğlu, bu adımın Elazığ ekonomisi ve üreticileri için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.Elazığ’da, kentin coğrafi işaretli ürünleri ile yerel olarak üretilen gıdaların kalite standartlarını artırmak ve bu ürünleri ulusal ve uluslararası pazarlara ulaştırmak amacıyla bir protokol imzalandı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu’nun başkanlığında gerçekleşen protokol törenine, Elazığ Belediye Başkan Vekili Aydın Kara, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Baloğulları, Tarım ve Orman İl Müdürü Sadettin Taşkesen, Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kimyager Fırat Canbay, Elazığ Koyun Keçi Damızlık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer, Elazığ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ümit Fırat Turan, Elazığ İli ve İlçeleri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Çiçek, özel sektör temsilcileri olan Migros Ticaret AŞ, ZZEF AŞ ve GÜR ATA AŞ’den ise Erkan Gürkan katıldı. Hayata geçirilen bu geniş kapsamlı protokolle birlikte, Elazığ’da üretilen gıda ürünlerinin üretim ve tedarik süreçleri izlenecek, ürünlerin piyasaya arzından önce test ve analizleri yapılarak kalite standartları artırılacağı ve ayrıca, belirlenen kalite kriterlerini sağlayan ürünler, Migros Ticaret AŞ, ZZEF AŞ ve GÜR ATA AŞ aracılığıyla hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda tüketiciyle buluşturulacağı bildirildi.Elazığ’ın tarım ve hayvancılık alanında güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirten Vali Numan Hatipoğlu, "Elazığ’ın ürettiği ülkemize aslında çok önemli katma değerler sağlayacak, özellikle hayvancılık başta arıcılık da dahil olmak üzere pek çok alanda değerlerinin hem ilimiz hem ülkemiz hem de dünya pazarına erişimi ile ilgili olarak süreç içerisinde çeşitli sıkıntılar olduğu hepinizin malumu. Hayvancılığın sektörel olarak ülkemizde belli zamanlarda bir darboğaza girmesi gibi bir husus. Bazen üreticilerimizin ürünlerinin elde kalması gibi bir durum her zaman için karşılaştığımız hususlardan birisiydi. Bu anlamda Erkan Gürkan bey aynı zamanda kendisi Gıda Perakendecileri Derneğinde de yönetimde ve Migros adına çalışmalar yapıyor. Biz istiyoruz ki ilimizin ürettiği ve gerçekten çok önemli değerler olan ürünlerimizi üreticiye ulaşırken belli bir standart, bir kalite ve aynı zamanda kontrol içerisinde girsin. Burada hem üretimde standardizasyonu yakalama hem de aynı zamanda pazara arzda standardizasyonu yakalama en önemli hususlardan birisi. Bu anlamda bir işbirliği protokolü imzalıyoruz" dedi.Konuşmaların ardından protokoller imzalandı.