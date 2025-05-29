Van Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıda tüketimini sağlamak amacıyla tatlı imalathaneleri ve marketlerde denetimlerini yoğunlaştırdı.Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı gıda mühendisleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; genel hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihleri, üretim alanlarının temizliği, çalışanların eldiven ve bone kullanımı, ilaçlama uygulamaları ve iş yeri ruhsatları detaylı şekilde kontrol edildi. Yetkililer, halk sağlığını tehdit edecek unsurlara karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edildiğini belirterek, yapılan kontrollerde hijyen kurallarına uymayan ve belgeleri eksik olan işletmeler uyarılırken, son kullanma tarihleri geçen ürünler de imha edildi.Vatandaşların bayram süresince güvenle alışveriş yapabilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.