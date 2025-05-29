Elazığ Belediyesi, şehrin doğu kesimine nefes olacak yepyeni bir projeyi hayata geçiriyor. Eski şehirlerarası otobüs terminalinin bulunduğu yaklaşık 25 bin metrekarelik alanı kapsayan Doğu Park Projesine ilişkin yapım ihalesi gerçekleştirildi. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından iş yeri teslimi yapılarak çalışmalara başlanılacak. Doğu Park Projesi, 120 günde tamamlanacak.Elazığ Belediyesi tarafından 2023 yılında yeni şehirlerarası terminal binasının hizmete açılmasının ardından eski terminal binasının yer aldığı yaklaşık 25 bin metrekarelik alan, sosyal ve sportif donatılarıyla yepyeni bir yaşam alanı olarak şehre kazandırılıyor. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın yeni dönem projeleri arasında yer alan Doğu Park, Sanayi, Kızılay, Salıbaba Mahalleleri başta olmak üzere tüm Elazığ halkı için bir cazibe merkezi olacak.Donatılarıyla adeta bir sosyal yaşam kompleksi niteliği taşıyacak Doğu Park bünyesinde; yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, süs havuzu, kameriyeler, spor ve fitness sahaları, çocuk oyun alanları, engelsiz park, kafeterya, mescit ve otopark alanları yer alacak. Doğu Park sosyal donatılarının yanı sıra peyzaj çalışmaları ve yeşil dokusuyla şehir imajına katkı sağlayacak. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları şehre nefes aldıran çevresel yatırımlarına devam ediyor. Harput Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terası Projesiyle tarihi kentin turizm potansiyeline yepyeni bir değer kazandırıldı. Kent-Köy Yaşam Alanıyla da Çaydaçıra Mahallesi’nin en önemli ihtiyaçlarından biri giderilerek mahalle sakinleri yepyeni bir yaşam alanına kavuşturuldu. Ulukent Mahallesi’nden geçen kanal sorunu çözüme ulaştırılarak kanal çevresi bir yaşam alanı olarak düzenlendi. Aksaray Mahallesi’nde atıl halde bulunan 18 bin metrekarelik yeşil alan yeniden düzenlenerek sosyal donatılarıyla piknik ve mesire alanı olarak hizmete sunulurken, yine şehir merkezinde 8 bin 500 metrekarelik alana sahip Akpınar Mahallesi Yaşam Alanı da yeşil dokusu ve sosyal donatılarıyla vatandaşların hizmetine sunuldu. Spor Yaşam Kompleksi ve Spor Köyü’nün ardından şehrin doğu bölgesinde yer alan mahalleler başta olmak üzere şehrin buluşma noktalarından biri olacak Doğu Park da bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacak."Doğu Park, sosyal hayatın merkezlerinden biri olacak"Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması adına çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizerek "Yeni dönem vizyon projelerimizden biri olan Doğu Park Projesinin ihalesini gerçekleştirdik. Bu proje ile doğu mahallelerimiz başta olmak üzere şehrimize yeni bir nefes, çocuklarımızın, gençlerimizin ailelerimizin huzurlu vakit geçirebildikleri yepyeni bir yaşam alanı kazandıracağız. Yürüyüş ve bisiklet yollarından spor alanlarına, dinlenme alanlarından kafeteryasına, engelsiz parktan mescidine birçok sosyal donatıyı bünyesinde bulunduran Doğu Park, şehir estetiğine katkı sağlayacak, sosyal hayatın merkezlerinden biri olacaktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana olduğu gibi Elazığ’ımızı daha kaliteli yaşanabilir, daha modern ve daha yeşil bir şehir haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni dönem projelerimizden Doğu Park Projemize ilişkin çalışmaları kısa süre içinde başlatarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.