Elazığ’da inşaat sektörü ve bayi temsilcileri, düzenlenen Usta Bilgilendirme ve Ürün Tanıtım programı bilgilendirildi.Elazığ’ın köklü firmalarından Arslanlı Alçı Hammaddeleri San. Tic. A.Ş. tarafından Arplak ismi ve markasıyla üretilmeye başlanan, alçı plaka ürünlerinin tanıtımı için geniş katılımlı bir program düzenlendi. Özel bir otelde düzenlenen Usta Bilgilendirme ve Ürün Tanıtım programında şirket yöneticileri, inşaat sektörü ve bayi temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda, inşaat sektöründe son derece kullanım kolaylığı ile sağlamlık sunan suya, sese, yangına dayanıklı, dış cephe ve standart içerikteki Arplak Alçı Plaka Ürünleri tanıtıldı. Kalite, esneklik ve üstün performansa sahip ürünler, inşaat sektörü temsilcileri bayiler ve ustalardan tam not alırken, program sonunda ise katılımcılara kura yöntemiyle çeşitli hediyeler verildi.2005 yılında kurumsallaşan şirketin Aralçı markası altında alçı üretimiyle sektöre giriş yaptığını belirten Arslanlı Alçı Satış ve Pazarlama Müdürü Ayşe Gökçal Keleş, “2007 yılında Arkim markası ile sektöre hızlı adımlarla devam etmiştir. Sizlerden aldığımız güç ve kalite politikamız doğrultusunda boya üretimine başlamış ve 2024 yılının ağustos ayında Arplak alçı tesisimizi sizlerin huzuruna sunmuş bulunuyoruz. İlk günlerden bugüne kadar başarımızda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma, bayilerimize ve değerli ustalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.Programda daha sonra Arplak Alçı Plaka Üretim Müdürü Cem Yılmaz ise bayiler ve ustalara ürün hakkında bilgi vererek, yeni ürünlerle ilgili merak edilen soruları cevaplandırdı. Yurt içinde yaygın bir bayi ağı olan ve bağlantılı olarak 82 ülkeye ihracat yapan şirketin programlarını diğer illerde de gerçekleştireceği bildirildi.