Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı’nın 2024 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.Buna göre; Erzurum Havalimanı’nda ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 106 bin 708, dış hat yolcu trafiği 160 oldu. Böylece ağustosta toplam 106 bin 868 yolcuya hizmet verildi.Ağustos ayında Erzurum Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 743, dış hatlarda 10 olmak üzere toplamda 753’e ulaştı.Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ağustos ayında toplamda 949 ton oldu.8 aylık (ocak-ağustos) dönemde ise Erzurum Havalimanı’nda yolcu trafiği 799.287, uçak trafiği 5.269, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 6.885 ton olarak gerçekleşti.