Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik Erişkin İleri Yaşam Desteği (İLYAD) eğitimi düzenlendi.İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlenen eğitimde, erişkin hastalarda acil olgu yönetimi, EKG, ritim bozukluklarına yaklaşım, akut koroner sendromlar, erişkin hastalarda görülen özel durumların tedavisi ve arrest yönetimi konularında güncel yaklaşımlar hakkında teorik ve uygulamalı simülasyon eğitimleri gerçekleştirildi.Eğitimlerin belirli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.