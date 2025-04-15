Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar yiyecek ararken görüntülendi.
Baharın gelmesiyle birlikte doğada hareketlilik artarken, özellikle yüksek ayı popülasyonuyla dikkat çeken Pülümür ilçesinde ayıların köylere kadar indiği gözlendi. Dağlık alanda yiyecek arayan ayılar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Uzmanlar, bölgede ayı popülasyonunun oldukça yüksek olduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Öte yandan kış uykusundan uyanan ayıların oldukça zayıfladıkları görüldü.