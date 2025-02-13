Elazığ’da çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü nedeni ile yoğunluk yaşanıyor.Anlamlı günün yaklaşmasıyla birlikte, Elazığ’da yoğunluk yaşayan çiçekçiler, çiftlerin taleplerini karşılamak için gece gündüz çalışıyor. Esnaf Kaan Yıldırım, ’’20 seneyi aşkın bir süredir, bu sektörün içerisindeyiz. Bildiğiniz üzere, 14 Şubat yaklaşıyor, biz de heyecanlıyız. Çiçek fiyatlarımız 100 liradan başlıyor. Maksimum 20-25 bin bandında ilerliyor. Genel olaraktan ithal ürünlere talep var, ithal ürün dediğimiz kırmızı gül dışında beyaz, pembe, bizim Barbie uzay dediğimiz türden güllerimiz var. Onlara talep daha çok fazla. Ürünlerimiz genellikle Hollanda’dan geliyor. Yerliye talep biraz azaldı çünkü ithal ettiğimiz ürünler daha kaliteli’’ dedi.